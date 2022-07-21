Продолжается процесс переселения в село Агалы Зангиланского района (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Продолжается первый этап переселения граждан в село Агалы Зангиланского района, которое было перестроено на основании концепции «умное село». 21 июля из городка «Зангилан», расположенного в селе Масазыр Абшеронского района, была переселена очередная группа жителей.

Как сообщили Trend в Госкомитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев, еще 10 семей (48 человек) будут постоянно проживать в предоставленных им домах в новом селе, в котором создана самая современная инфраструктура. Семьи для переселения отбирались в основном из числа тех, кто жил в наиболее тяжелых условиях во временных поселениях. В числе переселяющихся есть уроженцы сел Агалы-1, Агалы-2 и Агалы-3.

Согласно действующему законодательству, после возвращения бывших вынужденных переселенцев на места постоянного проживания они в течение трех лет могут пользоваться мерами социальной защиты, установленными для них государством.

Переселение в село Агалы будет продолжено последовательно - на основании графика сдачи в эксплуатацию новых жилых массивов.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)