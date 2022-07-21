БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 2 232 человека, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 424, вторую - 156, три и более - 1 383, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 269 человек.

Общее число использованных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 798 492. Первую дозу вакцины получили 5 362 991, вторую - 4 856 720, три и более - 3 326 543, бустерную дозу после положительного результата теста - 252 238 человек.

(Перевод: Нубар Кулузаде)