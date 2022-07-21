Азербайджан и Пакистан должны усилить взаимодействие в сфере СМИ - Ахтар Мунир

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Пакистан должны усилить взаимодействие в сфере СМИ.

Об этом сказал в четверг Trend управляющий директор пакистанского новостного агентства Associated Press of Pakistan Ахтар Мунир на полях конференции в Баку на тему «Углубление реформ в СМИ: к новым целям», организованной Агентством развития медиа.

«Между нашими братскими странами налажено хорошее сотрудничество в различных областях. Мы поддерживаем друг друга на мировой арене, обмениваемся мнениями по различным международным темам. Мы развиваем сотрудничество в сфере СМИ, и его необходимо укреплять», - сказал Мунир.

Управляющий директор отметил, что сегодня журналистам необходимо пересмотреть свои приоритеты, уделять больше внимания таким темам, как изменение климата и глобальное потепление, гуманитарным и социальным проблемам.

Он также поздравил Агентство развития медиа Азербайджана с организацией успешной конференции и запуском новой веб-платформы.

Мунир подчеркнул, что Международный медиа-форум, который состоится завтра в Шуше, очень важен с точки зрения того, что Азербайджан освободил свои земли.

«Сегодня эти земли возрождаются, поэтому завтрашний форум очень значим с этой точки зрения», - сказал он.