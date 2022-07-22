В Азербайджане будет создан механизм в сфере непрерывного образования населения

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет создан новый механизм в сфере непрерывного образования населения.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в «Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы».

В Стратегии отмечается, что будет создан механизм на основе концепции "обучение на протяжении всей жизни". Он предусматривает прохождение курсов повышения квалификации в соответствии с требованиями рынка труда и получение необходимых квалификаций. В результате число инновационных программ по повышению квалификации и тех, кто ими воспользовался, с каждым годом будет расти.

(Перевод: Фидан Мустафаева)