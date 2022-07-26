В селе Агалы открывается Центр семейного здоровья - TƏBIB (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В селе Агалы Зангиланского района готов к эксплуатации отвечающий современным стандартам Центр семейного здоровья (медцентр).

Как сообщает Trend, об этом заявил исполняющий обязанности председателя правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB) Вугар Гурбанов на церемонии подписания меморандума о сотрудничестве между TƏBIB и Государственным комитетом по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

Гурбанов отметил, что стороны будут и далее сотрудничать в направлении обеспечения доступности медицинских услуг для граждан, возвращающихся на родные земли.

Он подчеркнул, что общее медобследование переселяемых лиц проводится на добровольной основе.

«В селе Агалы Зангиланского района готов к эксплуатации отвечающий современным стандартам Центр семейного здоровья (медцентр). Медперсонал центра 26 июля будет переведен в Агалы. В настоящее время медуслуги жителям села оказывает бригада скорой и неотложной медицинской помощи», - сказал Гурбанов.

Отметим, что в рамках меморандума TƏBİB организует общий медосмотр лиц, переселенных на освобожденные территории, а также вакцинацию детей от различных инфекционных заболеваний согласно утвержденному Календарю прививок.

Срок действия меморандума составляет три года со дня подписания.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)