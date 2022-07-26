Омбудсмен Азербайджана предложила изменить законодательство для предотвращения сокращения работников предпенсионного возраста

БАКУ /Trend/ - Считаю необходимым внести дополнения и изменения в законодательство с учетом опыта зарубежных стран для предотвращения случаев сокращения работников предпенсионного возраста или отказа в их приеме на работу.

Как сообщает Trend, об этом заявила во вторник уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Сабина Алиева в ходе общественных обсуждений на тему "Роль государственных органов и работодателей в успешном разрешении трудовых споров в процессе медиации".

По ее мнению, в первой статье закона о приостановлении проверок, проводимых в сфере предпринимательства, к случаям, исключающим проведение проверок, необходимо добавить случаи нарушения прав и свобод.

Омбудсмен также отметила, что для решения этой проблемы целесообразно применение в законодательстве положений, запрещающих расторжение на определенный срок трудового договора с лицом, достигшим предпенсионного возраста, а также внести соответствующие дополнения и изменения в Трудовой кодекс и Кодекс об административных проступках.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)