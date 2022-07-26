В Азербайджане уничтожено более 19 тонн непригодной к употреблению молочной продукции

БАКУ /Trend/ - Агентство пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана продолжает принимать меры по защите прав потребителей, обеспечению безопасности продовольственных продуктов.

Как сообщили во вторник Trend в агентстве, на основании обращения ООО "Sun Food" на полигоне ООО "Təmiz Sumqayıt-Kənan" по утилизации отходов было уничтожено более 19,16 тонны различных видов просроченной и непригодной к употреблению молочной продукции.

АПБ продолжает последовательную деятельность по защите здоровья населения и его обеспечению безопасными продуктами питания, предпринимает соответствующие шаги по предотвращению нарушения прав потребителей, говорится в сообщении агентства.

(Перевод: Фидан Мустафаева)