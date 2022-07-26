Тарифный совет Азербайджана утвердил полный перечень из 13 369 лекарственных средств

БАКУ /Trend/ - Сегодня состоялось очередное заседание Тарифного совета Азербайджана. На заседании были рассмотрены обращения соответствующих структур и приняты решения.

Как сообщает во вторник Trend, Тарифный совет утвердил полный перечень из 13 369 лекарственных средств.

Полный перечень из 13369 лекарственных средств с утвержденными торговыми наименованиями, оптовыми и розничными ценами, которые утверждены на сегодняшний день, и другими параметрами размещен на официальном сайте Тарифного Совета (www.tariff.gov.az) в разделе «Лекарственные средства» (http://tariff.gov.az/documents/DVA.pdf).

(Перевод: Фидан Мустафаева)