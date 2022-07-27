Американская делегация посетила воинскую часть и Медицинское управление минобороны Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Делегация во главе с заместителем командующего Национальной гвардией Сухопутных войск Командования Сухопутными войсками США в Европе и Африке генерал-майором Майклом Викманом, находящаяся с визитом в нашей стране в рамках содействия двустороннему военному сотрудничеству между США и Азербайджанской Республикой и "Программе партнерства штатов", посетила воинскую часть и Медицинское управление министерства обороны Азербайджана, сообщает в среду Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

В ходе встреч было обсуждено двустороннее военное сотрудничество между Азербайджаном и США, а также представляющие взаимный интерес вопросы, касающиеся деятельности в рамках указанной программы.

В заключение было сделано фото на память, говорится в сообщении минобороны Азербайджана.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)