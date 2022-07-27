Эмин Амруллаев о целесообразности продления учебного года в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Основным фактором, влияющим на качество образования, является количество учебных дней. В ряде стран учебный год в школах длится в среднем 42-44 недели, а в Азербайджане - 36 недель.

Как сообщает Trend, об этом заявил в среду министр образования Эмин Амруллаев на брифинге, посвященном "Стратегии социально-экономического развития Азербайджана на 2022-2026 годы" и другим вопросам.

Министр считает, что было бы целесообразным увеличить продолжительность учебного года.

"Но для нашего общества это является болезненным вопросом. Наша реформа, связанная с продлением учебного года до 14 июня, осуждается и сегодня. Существуют мифы о том, что это может нанести вред здоровью человека. От учебы пока еще никто не пострадал. Эти опасения не имеют научного обоснования. Чем больше ребенок будет заниматься образованием, тем лучше будет его будущее», - сказал Амруллаев.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)