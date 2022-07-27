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В Азербайджане уволены заведующие ряда детсадов

Общество Материалы 27 июля 2022 13:40 (UTC +04:00)
В Азербайджане уволены заведующие ряда детсадов

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - По итогам мониторинга, проведенного министерством образования Азербайджана в детских садах, за допущенные недостатки в работе уволен 51 заведующий этими учреждениями.

Как сообщает Trend, об этом заявил в среду министр образования Эмин Амруллаев на брифинге, посвященном "Стратегии социально-экономического развития Азербайджана на 2022-2026 годы" и другим вопросам.

Министр отметил, что прием на работу воспитателей в детские сады будет осуществляться в электронной форме.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)

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