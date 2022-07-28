...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

В Азербайджане будут обеспечены новым жильем еще 500 семей шехидов и ветеранов

Общество Материалы 28 июля 2022 15:37 (UTC +04:00)
В Азербайджане будут обеспечены новым жильем еще 500 семей шехидов и ветеранов

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - В ближайшие два месяца будут обеспечены частными домами и квартирами еще 500 семей шехидов и ветеранов.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал председатель правления Агентства социальных услуг Азербайджана Вугар Бейбутов.

По его словам, всего в этом году планируется обеспечить квартирами и частными домами 1 500 семей шехидов и ветеранов. Из них жилье уже получили 600 человек.

«В ближайшие два месяца жильем будут обеспечены еще 500 человек. В этом году планируется обеспечить автомобилями 160 инвалидов войны. 100 человек из них уже получили автомобили», - сказал Бейбутов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости