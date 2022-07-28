В Азербайджане будут обеспечены новым жильем еще 500 семей шехидов и ветеранов

БАКУ /Trend/ - В ближайшие два месяца будут обеспечены частными домами и квартирами еще 500 семей шехидов и ветеранов.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал председатель правления Агентства социальных услуг Азербайджана Вугар Бейбутов.

По его словам, всего в этом году планируется обеспечить квартирами и частными домами 1 500 семей шехидов и ветеранов. Из них жилье уже получили 600 человек.

«В ближайшие два месяца жильем будут обеспечены еще 500 человек. В этом году планируется обеспечить автомобилями 160 инвалидов войны. 100 человек из них уже получили автомобили», - сказал Бейбутов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)