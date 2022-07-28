ФК «Зиря» выбыл из Лиги Конференций УЕФА

БАКУ /Trend/ - В Израиле завершился матч между азербайджанским футбольным клубом "Зиря" и израильским "Маккаби", который проходил в рамках ответных матчей второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА.

Как сообщает в четверг Trend, игра на стадионе "Блумфилд" в Тель-Авиве завершилась вничью - 0:0.

Матч обслуживал рефери из Хорватии Марио Зебетс.

Отметим, что первый матч между командами выиграла израильская команда со счетом 3:0.

Таким образом, клуб «Зиря» завершил борьбу в Лиге конференций УЕФА.