ФК «Зиря» выбыл из Лиги Конференций УЕФА

БАКУ /Trend/ - В Израиле завершился матч между азербайджанским футбольным клубом "Зиря" и израильским "Маккаби", который проходил в рамках ответных матчей второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА.
Как сообщает в четверг Trend, игра на стадионе "Блумфилд" в Тель-Авиве завершилась вничью - 0:0.
Матч обслуживал рефери из Хорватии Марио Зебетс.
Отметим, что первый матч между командами выиграла израильская команда со счетом 3:0.
Таким образом, клуб «Зиря» завершил борьбу в Лиге конференций УЕФА.