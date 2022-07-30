Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии на кяльбаджарском направлении

БАКУ /Trend/ - Утром 30 июля подразделения армянских вооруженных сил с позиций в направлении населенного пункта Еникенд Басаркечарского района государственной границы подвергли обстрелу из разнокалиберного оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Демирчидам Кяльбаджарского района, передает в субботу Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры, обстрел противника был подавлен, говорится в сообщении минобороны.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)