Из-за матча "Карабаха" в Баку изменится режим работы метро

БАКУ /Trend/ - В связи с проведением третьего августа на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку футбольного матча между ФК "Карабах" и "Ференцварош" будет изменен режим работы станции метро "Гянджлик".

Об этом сообщили во вторник Trend в ЗАО "Бакинский метрополитен".

В соответствии с оперативным планом Бакинского метрополитена, станция "Гянджлик" в этот день перейдет на усиленный режим работы.

"Будут приняты меры для безопасной и комфортной перевозки пассажиров, выделен дополнительный персонал. Также будут приняты соответствующие меры предосторожности на станциях метро "Нариман Нариманов" и "28 мая", - говорится в сообщении.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)