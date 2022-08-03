В Азербайджане стартует конкурс по приему на работу директоров общеобразовательных заведений

БАКУ /Trend/ - 11 августа стартует этап электронного приема документов в рамках конкурса по трудоустройству на вакантные места директоров общеобразовательных заведений с численностью учащихся более 500 человек.

Как сообщили в среду Trend в министерстве науки и образования Азербайджана, кандидаты могут пройти регистрацию по ссылке www.miq.edu.az/direktorlar до 16 августа.

Согласно «Правилам приема на работу на должность директора государственных общеобразовательных заведений», конкурс будет состоять из этапов письменного экзамена и собеседования.

Первый этап включает тестовый экзамен и письменную работу. На тестовом экзамене кандидатам будут представлены 60 тестовых заданий по педагогике и методике, навыкам критического чтения, законодательству в области образования и управления, лидерству и менеджменту, математической логике. Кандидатам, правильно ответившим на половину представленных вопросов, будут предложены темы эссе для письменной работы. Те, кто наберет половину из 10 возможных баллов по выбранной теме эссе, будут допущены к собеседованию.

Отметим, что лица, набравшие проходной балл на конкурсе по приему на работу директоров в 2021 году и не приглашенные на этап собеседования, в этот раз получат возможность принять участие непосредственно в этапе написания эссе. В случае повторного участия этих лиц в тестовом этапе их прошлогодние результаты конкурса будут аннулированы.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)