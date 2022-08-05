В Азербайджане выявлены еще 540 случаев заражения коронавирусом, вылечились 370 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 540 случаев заражения коронавирусом, 370 человек вылечились, передает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 801 018 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 788 209 человек вылечились, 9 755 – скончались, число активных больных составляет 3 054.

За последние сутки в стране проведены 3 435 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 062 408.

(Перевод: Нубар Кулузаде)