Завтра в Баку будет до 32 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, ночью и утром местами прогнозируются кратковременные дожди, умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 20-25, днем - 30-34, в Баку ночью - 22-24, днем - 30-32 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 760 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха - 65-75 процентов.

Температура морской воды на северных пляжах – в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 24-25, а на южных пляжах – в Тюркане, Говсане, Сахиле, Шихово - 25-26 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана местами ожидаются грозовые дожди, порывистый восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 19-24, днем - 31-36, в горах ночью - 10-15, днем - 18-23 градуса тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)