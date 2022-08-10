На освобожденных территориях Азербайджана паспортизированы 42 памятника - госслужба

БАКУ /Trend/ - На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана паспортизированы 42 памятника (30 - по Шуше).

Об этом Trend сообщила в среду заведующая сектором по международным и общественным связям Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры Азербайджана Нурида Аллахъярова.

Было отмечено, что это очень важно и с точки зрения оценки нанесенного памятникам ущерба.

По ее словам, на освобожденных территориях паспортизированы 42 памятника и 10 охранных зон.

"В целях обеспечения исполнения пункта 3 постановления №508s от 24 августа 2021 года Кабинета министров Азербайджана «О временном реестре строений на освобожденных от оккупации территориях» об обеспечении исполнения указа №1422 от 12 августа 2021 года Президента Азербайджана на основании данных, собранных в ходе мониторинга, осуществляемого министерством культуры, в соответствии с классификацией недвижимых памятников истории и культуры данные памятники были включены в «Карабахскую цифровую геоинформационную систему», - сказала Аллахъярова.

(Перевод: Фидан Мустафаева)