Азербайджанский борец Гаджи Алиев завоевал "золото" Исламиады в Конье (ФОТО)

КОНЬЯ /Trend/ - Азербайджанский борец Гаджи Алиев завоевал золотую медаль V Игр исламской солидарности.

Как сообщает в среду Trend, со счётом 4:0 он досрочно победил албанского спортсмена Зелимхана Абакарова.

Отметим, что в турецком городе Конья проходят V Игры исламской солидарности. Соревнования продлятся до 18 августа.

Всего в Играх исламской солидарности принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества. Соревнования проходят на 14 объектах города Конья. По их итогам спортсменам будут вручены 355 медалей.

На сегодня у азербайджанских спортсменов три «золота», одно «серебро» и три «бронзы».