Азербайджанский гимнаст Иван Тихонов завоевал "серебро" на V Играх исламской солидарности (ФОТО)

КОНЬЯ /Trend/ - Азербайджанский гимнаст Иван Тихонов завоевал серебряную медаль V Игр исламской солидарности.

Как сообщает в среду Trend, Иван Тихонов завоевал "серебро" в многоборье соревнований по спортивной гимнастике.

Спортсмен отметил, что в период подготовки к Исламиаде и чемпионату Европы в Мюнхене тренировки шли практически все лето.

«Мы готовили себя сразу к двум стартам и выполнили хороший объем работы. Рассчитывали, что это даст результат и рады, что все это приносит плоды в Конье», - сказал он.

Говоря о многоборье, Иван Тихонов сказал: «Приятно выиграть медаль, значит трудился не зря. Это стимул для того, чтобы хорошо выступить в завтрашних шести финалах».

Отметим, что в турецком городе Конья проходят V Игры исламской солидарности. Соревнования продлятся до 18 августа.

Всего в Играх исламской солидарности принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества. Соревнования проходят на 14 объектах города Конья. По их итогам спортсменам будут вручены 355 медалей.

На сегодня у азербайджанских спортсменов три «золота», два «серебра» и три «бронзы».