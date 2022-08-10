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Азербайджанские тхэквондисты одержали ряд побед на V Играх исламской солидарности (ФОТО)

Общество Материалы 10 августа 2022 21:43 (UTC +04:00)
Азербайджанские тхэквондисты одержали ряд побед на V Играх исламской солидарности (ФОТО)

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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КОНЬЯ /Trend/ - Азербайджанская тхэквондистка Фарида Азизова завоевала золотую медаль V Игр исламской солидарности.

Как сообщает в среду Trend, она победила в финале иранскую спортсменку Зейнаб Исмаили.

Азербайджанский тхэквондист Джавад Агаев, уступив в финале узбекскому спортсмену Улугбеку Рашидову, был удостоен серебряной медали.

Бронзовую медаль завоевала азербайджанская тхэквондистка Патимат Абакарова.

Отметим, что в турецком городе Конья проходят V Игры исламской солидарности. Соревнования продлятся до 18 августа.

Всего в Играх исламской солидарности принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества. Соревнования проходят на 14 объектах города Конья. По итогам соревнований спортсменам будут вручены 355 медалей.

Азербайджанские тхэквондисты одержали ряд побед на V Играх исламской солидарности (ФОТО)
Азербайджанские тхэквондисты одержали ряд побед на V Играх исламской солидарности (ФОТО)
Азербайджанские тхэквондисты одержали ряд побед на V Играх исламской солидарности (ФОТО)
Азербайджанские тхэквондисты одержали ряд побед на V Играх исламской солидарности (ФОТО)
Азербайджанские тхэквондисты одержали ряд побед на V Играх исламской солидарности (ФОТО)
Азербайджанские тхэквондисты одержали ряд побед на V Играх исламской солидарности (ФОТО)
Азербайджанские тхэквондисты одержали ряд побед на V Играх исламской солидарности (ФОТО)
Азербайджанские тхэквондисты одержали ряд побед на V Играх исламской солидарности (ФОТО)
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