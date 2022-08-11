Азербайджан в первой пятерке стран по количеству медалей на Исламиаде в Конье

КОНЬЯ /Trend/ - Количество медалей азербайджанских спортсменов на Исламиаде в Конье достигло 13.
Как сообщает в четверг Trend, у Азербайджана по пять золотых и серебряных медалей и три бронзовых медали.
Таким образом, Азербайджан в числе 56 стран-участниц Исламиады занимает по количеству медалей пятую позицию.
В первой пятерке Турция, Иран, Казахстан, Узбекистан и Азербайджан.
Из 56 стран-участниц на сегодня завоевали медали лишь 28.
Отметим, что в турецком городе Конья проходят V Игры исламской солидарности. Соревнования продлятся до 18 августа.
Всего в Играх исламской солидарности принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества. Соревнования проходят на 14 объектах города Конья. По итогам соревнований спортсменам будут вручены 355 медалей.