Утвержден документ об ограничении или приостановлении работ, представляющих угрозу для памятников в Шуше

БАКУ /Trend/ - Утверждено содержание письменных предписаний об ограничении или приостановлении работ, представляющих угрозу для памятников в Шуше.

Как сообщили Trend в четверг в Кабинете министров Азербайджана, данное решение было принято в соответствии со статьей 5.3 закона Азербайджанской Республики "О культурной столице Азербайджана - городе Шуша" с целью обеспечения исполнения подпункта 2.1.4 указа №1374 Президента Азербайджана от 22 июня 2021 года о применении данного закона.

Постановление определяет содержание письменных предписаний об ограничении или приостановлении работ, представляющих угрозу для памятников, расположенных на территории города Шуша, меры по устранению угрозы, порядок и сроки их выполнения.

Тем самым создана основа для применения в пределах города Шуша правового регулирования, установленного законом и другими нормативными правовыми актами Азербайджана.

(Перевод: Нубар Кулузаде)