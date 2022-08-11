Азербайджанский борец выиграл «бронзу» V Игр исламской солидарности

КОНЬЯ /Trend/ - Азербайджанский спортсмен Гаджимурад Омаров завоевал бронзовую медаль в соревнованиях по вольной борьбе на V Играх исламской солидарности.

Как сообщает в четверг Trend, Омаров со счётом 10:4 одержал победу над казахстанским спортсменом Мехиром Кошкинбаевым.

Напомним, что сегодня азербайджанские спортсмены выступают на Играх в соревнованиях по стендовой стрельбе, атлетике, тхэквондо, борьбе, волейболу, гандболу, пара-плаванию, пара-стрельбе из лука, настольному теннису, гимнастике, паралимпийской атлетике и в велогонке.