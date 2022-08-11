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Азербайджанский гимнаст Иван Тихонов завоевал еще одну медаль на V Играх исламской солидарности

Общество Материалы 11 августа 2022 22:21 (UTC +04:00)
Азербайджанский гимнаст Иван Тихонов завоевал еще одну медаль на V Играх исламской солидарности

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КОНЬЯ /Trend/ - Азербайджанский гимнаст Иван Тихонов завоевал бронзовую медаль V Игр исламской солидарности.

Как сообщает в четверг Trend, член сборной Азербайджана по мужской спортивной гимнастике Иван Тихонов занял третье место в программе упражнений на перекладине.

Напомним, что у Тихонова также "золото" в опорном прыжке и "серебро" в многоборье.

Отметим, что сегодня азербайджанские спортсмены выступают на Играх в соревнованиях по стендовой стрельбе, атлетике, тхэквондо, борьбе, волейболу, гандболу, пара-плаванию, пара-стрельбе из лука, настольному теннису, гимнастике, паралимпийской атлетике и в велогонке.

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