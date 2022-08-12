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Азербайджанские военнослужащие, размещавшие в соцсетях кадры со службы, исключены из рядов армии (ФОТО)

Общество Материалы 12 августа 2022 09:25 (UTC +04:00)
Азербайджанские военнослужащие, размещавшие в соцсетях кадры со службы, исключены из рядов армии (ФОТО)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Азербайджанские военнослужащие, публиковавшие в соцсетях фото- и видеокадры, связанные со службой, исключены из рядов армии.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство обороны, было установлено, что военнослужащие сверхсрочной действительной военной службы азербайджанской армии Гасымов Дашгын Этибар оглу и Фейрузлу Тогрул Мирага оглу в период несения службы пользовались смартфонами и размещали на своих профилях фото- и видеокадры, касающиеся службы.

Они были исключены из рядов армии за действия, противоречащие соответствующим приказам и распоряжениям руководства министерства обороны.

Минобороны вновь напомнило, что в отношении военнослужащих, грубо нарушивших правила военной этики, а также требования уставов и соответствующих приказов, и впредь будут приниматься серьезные меры.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Азербайджанские военнослужащие, размещавшие в соцсетях кадры со службы, исключены из рядов армии (ФОТО)
Азербайджанские военнослужащие, размещавшие в соцсетях кадры со службы, исключены из рядов армии (ФОТО)
Азербайджанские военнослужащие, размещавшие в соцсетях кадры со службы, исключены из рядов армии (ФОТО)
Азербайджанские военнослужащие, размещавшие в соцсетях кадры со службы, исключены из рядов армии (ФОТО)
Азербайджанские военнослужащие, размещавшие в соцсетях кадры со службы, исключены из рядов армии (ФОТО)
Азербайджанские военнослужащие, размещавшие в соцсетях кадры со службы, исключены из рядов армии (ФОТО)
Азербайджанские военнослужащие, размещавшие в соцсетях кадры со службы, исключены из рядов армии (ФОТО)
Азербайджанские военнослужащие, размещавшие в соцсетях кадры со службы, исключены из рядов армии (ФОТО)
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