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Сегодня азербайджанские спортсмены выступят в восьми видах соревнований V Игр исламской солидарности

Общество Материалы 12 августа 2022 09:08 (UTC +04:00)
Сегодня азербайджанские спортсмены выступят в восьми видах соревнований V Игр исламской солидарности

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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КОНЬЯ /Trend/ - Сегодня азербайджанские спортсмены выступят в восьми видах соревнований V Игр исламской солидарности.

Как сообщает в пятницу Trend, это стендовая стрельба, легкая атлетика, тхэквондо, борьба, волейбол, гандбол, тяжелая атлетика и футбол.

Отметим, что в турецком городе Конья проходят V Игры исламской солидарности. Соревнования продлятся до 18 августа.

Всего в Играх исламской солидарности принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества. Соревнования проходят на 14 объектах города Конья. По итогам соревнований спортсменам будут вручены 355 медалей.

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