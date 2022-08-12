Азербайджанский борец греко-римского стиля прошел в финал V Игр исламской солидарности

КОНЬЯ /Trend/ - Азербайджанский борец греко-римского стиля Ульви Ганизаде прошел в финал V Игр исламской солидарности.

Как сообщает в пятницу Trend, со счётом 9:0 он обыграл кыргызского спортсмена Бека Конурбаева.

Напомним, что ранее азербайджанские борцы Рафиг Гусейнов и Талех Мамедов прошли в следующий этап соревнований Исламиады, а Рафиг Гусейнов и Эльданиз Азизов вышли в полуфинал.

Отметим, что в турецком городе Конья проходят V Игры исламской солидарности. Соревнования продлятся до 18 августа.

Всего в Играх исламской солидарности принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества. Соревнования проходят на 14 объектах города Конья. По итогам соревнований спортсменам будут вручены 355 медалей.