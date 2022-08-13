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В Шуше перехвачен квадрокоптер армянских боевиков - минобороны Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)

Общество Материалы 13 августа 2022 15:16 (UTC +04:00)
В Шуше перехвачен квадрокоптер армянских боевиков - минобороны Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)

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БАКУ /Trend/ - В Шуше перехвачен принадлежащий армянским боевикам квадрокоптер, сообщает Trend в субботу со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Согласно информации, 13 августа около 10:30 квадрокоптер незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцируются российские миротворцы, попытался совершить разведывательный полет над позициями азербайджанских подразделений в окрестностях города Шуша.

Квадрокоптер, своевременно обнаруженный в результате бдительности азербайджанских подразделений, был посажен особым способом и перехвачен.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

В Шуше перехвачен квадрокоптер армянских боевиков - минобороны Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
В Шуше перехвачен квадрокоптер армянских боевиков - минобороны Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
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