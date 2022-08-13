Определены меры по организации возвращения жителей в Лачин, Забух и Сус

БАКУ /Trend/ - 13 августа в Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана состоялось совещание, посвященное выполнению поручений Президента Ильхама Алиева по организации возвращения местных жителей в освобожденные от оккупации город Лачин и районные села Забух м Сус.

Как сообщили Trend в госкомитете, на совещании было отмечено, что благодаря решительной военно-политической деятельности Президента, Победоносного главнокомандующего Ильхама Алиева, героизму доблестной азербайджанской армии, Армения, потерпев сокрушительное поражение, была вынуждена вернуть Азербайджану Лачинский район, в том числе город Лачин, села Забух и Сус, без единого выстрела. Согласно поручению главы государства, подготовка возвращения бывших вынужденных переселенцев в эти населенные пункты является сегодня одной из важных задач.

Структурным подразделениям даны поручения по уточнению числа временно поселившихся в различных регионах страны жителей города Лачин, а также сел Забух и Сус - семей, которые вернутся в родные места, осуществлению необходимых мер для оценки их социального положения и возможностей трудоустройства, информированию населения, ускорению работ, связанных с решением технических и организационных вопросов в связи с переселением и других задач.

В Государственном комитете также состоялась встреча с группой жителей города Лачин. Послушав интервью главы государства, они пережили чувство большой радости, выразив готовность в любой момент вернуться на родные земли.

(Перевод: Нубар Кулузаде)