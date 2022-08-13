Грациозность, изящество, гибкость: азербайджанские гимнастки выступают на V Играх исламской солидарности (ФОТО)

КОНЬЯ /Trend/ - Азербайджанские грации, члены сборной по художественной гимнастике, выступают на V Играх исламской солидарности.

Как сообщает в субботу Trend, в состав сборной Азербайджана по художественной гимнастике в индивидуальной программе вошли Зохра Агамирова, Илона Зейналова, Алина Гезалова.

Гимнастки демонстрируют артистизм, грациозность, изящество и гибкость.

Отметим, что сегодня вечером в рамках V Игр исламской солидарности пройдут соревнования среди команд в групповых упражнениях. Азербайджан представит команда, в состав которой вошли Дарья Сорокина, Камилла Алиева, Ляман Алимурадова, Гюллю Агаларзаде, Елизавета Лузан, Зейнаб Гумматова.