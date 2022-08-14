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Исламиада: Групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике завоевала "золото" в программе с тремя лентами и двумя мячами (ФОТО)

Общество Материалы 14 августа 2022 19:25 (UTC +04:00)
Исламиада: Групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике завоевала "золото" в программе с тремя лентами и двумя мячами (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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КОНЬЯ /Trend/ - Команда Азербайджана в групповых упражнениях по художественной гимнастике завоевала золотую медаль в программе с тремя лентами и двумя мячами на V Играх исламской солидарности.

Как сообщает в воскресенье Trend, также сегодня гимнастки завоевали серебро в программе с пятью обручами.
В состав команды вошли Дарья Сорокина, Камилла Алиева, Ляман Алимурадова, Гюллю Агаларзаде, Елизавета Лузан, Зейнаб Гумматова.

Отметим, что в турецком городе Конья проходят V Игры исламской солидарности. Соревнования продлятся до 18 августа.

Всего в Играх исламской солидарности принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества. Соревнования проходят на 14 объектах города Конья. По их итогам спортсменам будут вручены 355 медалей.

Исламиада: Групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике завоевала "золото" в программе с тремя лентами и двумя мячами (ФОТО)
Исламиада: Групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике завоевала "золото" в программе с тремя лентами и двумя мячами (ФОТО)
Исламиада: Групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике завоевала "золото" в программе с тремя лентами и двумя мячами (ФОТО)
Исламиада: Групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике завоевала "золото" в программе с тремя лентами и двумя мячами (ФОТО)
Исламиада: Групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике завоевала "золото" в программе с тремя лентами и двумя мячами (ФОТО)
Исламиада: Групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике завоевала "золото" в программе с тремя лентами и двумя мячами (ФОТО)
Исламиада: Групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике завоевала "золото" в программе с тремя лентами и двумя мячами (ФОТО)
Исламиада: Групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике завоевала "золото" в программе с тремя лентами и двумя мячами (ФОТО)
Исламиада: Групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике завоевала "золото" в программе с тремя лентами и двумя мячами (ФОТО)
Исламиада: Групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике завоевала "золото" в программе с тремя лентами и двумя мячами (ФОТО)
Исламиада: Групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике завоевала "золото" в программе с тремя лентами и двумя мячами (ФОТО)
Исламиада: Групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике завоевала "золото" в программе с тремя лентами и двумя мячами (ФОТО)
Исламиада: Групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике завоевала "золото" в программе с тремя лентами и двумя мячами (ФОТО)
Исламиада: Групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике завоевала "золото" в программе с тремя лентами и двумя мячами (ФОТО)
Исламиада: Групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике завоевала "золото" в программе с тремя лентами и двумя мячами (ФОТО)
Исламиада: Групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике завоевала "золото" в программе с тремя лентами и двумя мячами (ФОТО)
Исламиада: Групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике завоевала "золото" в программе с тремя лентами и двумя мячами (ФОТО)
Исламиада: Групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике завоевала "золото" в программе с тремя лентами и двумя мячами (ФОТО)
Исламиада: Групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике завоевала "золото" в программе с тремя лентами и двумя мячами (ФОТО)
Исламиада: Групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике завоевала "золото" в программе с тремя лентами и двумя мячами (ФОТО)
Исламиада: Групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике завоевала "золото" в программе с тремя лентами и двумя мячами (ФОТО)
Исламиада: Групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике завоевала "золото" в программе с тремя лентами и двумя мячами (ФОТО)
Исламиада: Групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике завоевала "золото" в программе с тремя лентами и двумя мячами (ФОТО)
Исламиада: Групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике завоевала "золото" в программе с тремя лентами и двумя мячами (ФОТО)
Исламиада: Групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике завоевала "золото" в программе с тремя лентами и двумя мячами (ФОТО)
Исламиада: Групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике завоевала "золото" в программе с тремя лентами и двумя мячами (ФОТО)
Исламиада: Групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике завоевала "золото" в программе с тремя лентами и двумя мячами (ФОТО)
Исламиада: Групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике завоевала "золото" в программе с тремя лентами и двумя мячами (ФОТО)
Исламиада: Групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике завоевала "золото" в программе с тремя лентами и двумя мячами (ФОТО)
Исламиада: Групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике завоевала "золото" в программе с тремя лентами и двумя мячами (ФОТО)
Исламиада: Групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике завоевала "золото" в программе с тремя лентами и двумя мячами (ФОТО)
Исламиада: Групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике завоевала "золото" в программе с тремя лентами и двумя мячами (ФОТО)
Исламиада: Групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике завоевала "золото" в программе с тремя лентами и двумя мячами (ФОТО)
Исламиада: Групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике завоевала "золото" в программе с тремя лентами и двумя мячами (ФОТО)
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