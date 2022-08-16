В северном и северо-западном регионах Азербайджана продолжаются мероприятия по тушению лесных пожаров (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В северном и северо-западном регионах Азербайджана продолжаются мероприятия по тушению лесных пожаров.

Как сообщили Trend во вторник в МЧС, мероприятия по тушению пожаров проводятся в районах со сложным горным рельефом и вблизи населенных пунктов. Сильная жара и ветреная погода препятствуют полному тушению очагов возгорания.

В настоящее время в тушении пожаров задействованы сотрудники и спецтехника Государственной противопожарной службы, северного и северо-западного региональных центров МЧС, войск гражданской обороны и Службы спасения особого риска, самолет-амфибия "BE 200 ÇS" и 2 вертолета авиационного отряда МЧС, а также сотрудники центра лесного хозяйства министерства экологии и природных ресурсов, ОАО "Азерсу", местной исполнительной власти и местные жители.

МЧС в очередной раз обращается к населению с призывом строго соблюдать правила пожарной безопасности, не допускать каких-либо неосторожных действий, которые могут привести к пожарам.

(Перевод: Нубар Кулузаде)