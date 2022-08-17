БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 1 791 человек, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 301, вторую - 261, три и более - 1 057, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 172 человека.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 842 888. Первую дозу вакцины получили 5 370 777, вторую - 4 860 329, три и более - 3 354 294, бустерную дозу после положительного результата теста - 257 488 человек.

(Перевод: Нубар Кулузаде)