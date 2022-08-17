В Шабране принимаются меры для предотвращения распространения лесного пожара на территорию центра отдыха "Галаалты" - МЧС (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Шабране принимаются меры для предотвращения распространения лесного пожара на территорию центра отдыха "Галаалты".

Как сообщили Trend в среду в МЧС, то, что пожар произошел в горной местности со сложным рельефом, затрудняет его тушение с применением противопожарной техники. Поэтому к тушению пожара, помимо 4 пожарных машин МЧС, привлечен также вертолет.

Ведомство отмечает, что прилагаются все усилия для предотвращения распространения пожара на территорию центра отдыха "Галаалты", в связи с чем приведено в готовность оборудование для эффективного применения пожарных гидрантов и приняты другие меры.

(Перевод: Нубар Кулузаде)