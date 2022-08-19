В Азербайджане растет число больных сахарным диабетом - минздрав

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане, как и в других странах, наблюдается рост числа больных сахарным диабетом. Например, если в 2017 году на учете в лечебно-профилактических учреждениях состояло около 243 тысяч больных сахарным диабетом, то сейчас эта цифра составляет около 300 тысяч.

Trend представляет интервью с экспертом минздрава Сабиной Машадиевой-Байрамовой.

- Сабина ханым, какие факторы повышают риск развития сахарного диабета?

- Сахарный диабет (СД) в настоящее время является наиболее распространенным эндокринным заболеванием. Одним из основных факторов риска развития сахарного диабета первого типа является генетический фактор. Данный тип СД имеет сильный генетический компонент, его развитие более чем на 50 процентов зависит от генетических факторов. К причинам, повышающим вероятность развития сахарного диабета первого типа, относят наличие заболевания у одного или обоих родителей. К внешним факторам, влияющим на развитие болезни, относят вирусные инфекции, слабость иммунной системы и стрессовые ситуации.

Ожирение, артериальная гипертензия, гиперлипидемия (аномально повышенный уровень липидов и/или липопротеинов в крови человека), малоподвижный образ жизни и низкая физическая активность повышают риск развития сахарного диабета второго типа.

- Сколько в нашей стране зарегистрировано больных сахарным диабетом?

- По данным Международной диабетической федерации, более 537 миллионов человек в мире страдают сахарным диабетом. СД является третьей (после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний) ведущей причиной смерти в мире. Это заболевание является острой глобальной проблемой не только медицинского, но и социально-экономического и психологического характера. Статистические данные показывают, что, к сожалению, и в Азербайджане наблюдается увеличение числа диабетиков. Так, если за 2017-й год в лечебно-профилактических учреждениях было зарегистрировано около 243 тысяч больных диабетом, то в настоящее время насчитывается около 300 тысяч лиц, страдающих сахарным диабетом. Как и во всем мире, в Азербайджане у большинства пациентов (85-90 процентов) диагностируется диабет второго типа.

- Как сохранить уровень сахара в крови в норме?

- Для поддержания нормального уровня сахара в крови, в первую очередь, необходимо соблюдать диету. Это уже 60-70 процентов лечения. Оставшаяся часть приходится на сахароснижающие препараты или препараты инсулина. Группу лекарственных препаратов следует подбирать для каждого пациента индивидуально. Также большую роль в поддержании уровня глюкозы в крови играет физическая активность. Больным сахарным диабетом рекомендуется ходить пешком 7-8 километров в день. При этом препараты, назначенные врачом, следует принимать согласно инструкции. Нельзя самостоятельно увеличивать или уменьшать дозировки. Это также относится к пациентам, получающим инсулинотерапию.

- Как питаться при сахарном диабете?

- Больным сахарным диабетом рекомендуется исключить или снизить до минимума употребление рафинированных углеводов. При этом соотношение медленно усваиваемых углеводов, жиров и белков должно быть правильно скорректировано в течение дня. Помимо этого, фрукты лучше разделить на небольшие порции и принимать их преимущественно после еды

- Инсулинотерапия назначается всем больным, страдающим сахарным диабетом?

- При сахарном диабете первого типа важно поддерживать постоянный и приемлемый уровень глюкозы в крови с помощью диеты и инсулинотерапии. Другого метода лечения не существует ввиду того, что при данном типе СД наблюдается абсолютный дефицит инсулина. В случае, если страдающий этим заболеванием откладывает лечение или отказывается от инсулинотерапии, то он может впасть в диабетическую кетоацидотическую кому (ДКК, крайняя степень декомпенсации сахарного диабета). Если до открытия инсулина такие больные жили максимум 1,5-2 года, то после введения этих препаратов больные сахарным диабетом первого типа могут жить полноценной жизнью. Больные сахарным диабетом второго типа в определенных ситуациях переходят на лечение инсулином.

- Какие сопутствующие заболевания чаще всего беспокоят людей, страдающих сахарным диабетом?

- У больных сахарным диабетом второго типа чаще всего наблюдаются артериальная гипертензия и ишемическая болезнь сердца (ИБС). Первичный гипотиреоз (патология щитовидной железы) наблюдается у больных сахарным диабетом первого типа. Диабет второго типа вызывается состоянием, называемым «метаболическим синдромом». Все проявления этого синдрома уже присутствуют у больных данного типа СД. В то же время диабет встречается и у пациентов, страдающих некоторыми генетическими синдромами. Хочу отметить, что в прошлом диагноз скрытого диабета не ставился. В настоящее время современные методы диагностики позволяют поставить точный диагноз на начальной стадии. Контроль веса, здоровый образ жизни, своевременное обращение к врачу, соблюдение диеты и регулярная физическая активность – все эти меры очень важны в предотвращении начала заболевания.

(Перевод: Нубар Кулузаде)