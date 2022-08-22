БАКУ /Trend/ - В Агдаме в лесной местности произошел пожар.

Как сообщили Trend в понедельник в МЧС, на горячую линию "112" поступила информация о пожаре в горно-лесистой местности со сложным рельефом вблизи села Джинли Агдамского района.

На место незамедлительно были привлечены соответствующие силы Государственной противопожарной службы и Карабахского регионального центра.

Благодаря проведенным оперативным мерам пожар удалось потушить в кратчайшие сроки и не допустить его распространения на обширную территорию.

В результате пожара на открытой местности сгорело около 40 гектаров кустарников, сухой травы и 20 гектаров лесной территории. Густая лесистая местность защищена от огня.

(Перевод: Нубар Кулузаде)