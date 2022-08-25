Глава МВД Грузии поблагодарил Азербайджан и Турцию

БАКУ /Trend/ - Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури поблагодарил Азербайджан и Турцию.

Как передает Trend со ссылкой грузинские СМИ, об этом он заявил, комментируя работы по тушению пожара в Боржоми.

По его словам, локализация пожара зависит от погодных условий.

"Сегодня к авиации добавилось три самолета. Хочу поблагодарить за это турецкую сторону, наших друзей. Вертолеты работали с утра, но они не могли работать несколько часов из-за сильного ветра. Авиация же отработала на максимально высоком уровне, и результат на лицо, сравнительно уменьшился очаг огня, площадь его распространения", - сказал Вахтанг Гомелаури.

Министр внутренних дел поблагодарил также поблагодарил Азербайджан за предложенную помощь. "Хочу поблагодарить азербайджанскую сторону, наших друзей", - сказал он.

По его словам, опасности приближения пожара к трубопроводу Баку-Джейхан нет.