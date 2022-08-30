В азербайджанском агентстве рассказали о состоянии подорвавшегося на мине в Губадлы сапера

БАКУ /Trend/ - 30 августа на территории освобожденного от оккупации Губадлинского района взорвалась противопехотная мина. В результате взрыва получил легкие телесные повреждения сапер-кинолог Гусейнов Наджмеддин Абдулла оглу (1984 года рождения).

Как сообщили Trend в пресс-службе Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана, после оказания парамедиками агентства первой медицинской помощи Гусейнов был помещен в Физулинскую районную больницу.

В настоящее время его состояние стабильное, угрозы его жизни нет.

(Перевод: Нубар Кулузаде)