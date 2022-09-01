Назначен комендант Лачинского района, возобновлена деятельность полиции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Назначен комендант Лачинского района.

Как сообщил в ответ на запрос Trend в четверг старший инспектор Бардинской региональной группы пресс-службы МВД старший лейтенант полиции Аслан Гияслы, на административной территории Лачинского района возобновлена деятельность районного управления полиции. Начальник отдела полиции Лачинского района полковник полиции Адиль Асадов назначен комендантом Лачинского района.

На территории района сотрудниками полиции и военнослужащими внутренних войск установлены посты. Обеспечение безопасности посещающих район организовано на высоком уровне.

(Перевод: Фидан Мустафаева)