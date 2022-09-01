Агентство Азербайджана по разминированию отчиталось об итогах работы за август

БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджана по разминированию обнародовало информацию об операциях по разминированию в августе 2022 года.

Как сообщили Trend в четверг в агентстве, с 1 по 31 августа в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Ходжалинском, Джебраильском и Зангиланском районах были обнаружены и обезврежены 2 353 противопехотных и 689 противотанковых мин (всего 3 042), а также 1 131 неразорвавшийся боеприпас.

От мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория площадью 5 523,74 гектара.

(Перевод: Фидан Мустафаева)