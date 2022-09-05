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В Баку и на Абшероне наблюдается пыльный туман

Общество Материалы 5 сентября 2022 11:14 (UTC +04:00)
В Баку и на Абшероне наблюдается пыльный туман

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БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается пыльный туман.

Как сказала в понедельник Trend директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Гюльшад Мамедова, согласно информации, полученной с автоматических метеостанций, пыльный туман носит локальный характер.

"Содержание дисперсных частиц пыли в воздухе в 1,5 раза выше нормы в Низаминском районе, в 1,6 раза - в Сабаильском районе Баку. Ожидается, что пыльный туман сохранится в течение дня в результате усиления северо-западного ветра", - сказала она.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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