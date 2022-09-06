В Азербайджане произведена новая миноискательная техника (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане произведена новая техника для поиска противотанковых и противопехотных мин.

Как сообщает во вторник Trend, эта техника произведена компанией Protex industries.

Новая миноискательная техника представлена на четвертой Азербайджанской международной оборонной выставке "ADEX 2022" и 13-й Международной выставке «Внутренняя безопасность, охрана и спасательная техника» - Securex Caspian в Баку.

Отметим, что на выставке представлены 208 компаний, в том числе ведущие компании оборонного сектора Болгарии, Китая, Франции, Италии, Нидерландов и других стран. Впервые в выставке приняли участие компании из Иордании. В этом году восемь стран участвуют в выставке с национальными стендами.

(Перевод: Фидан Мустафаева)