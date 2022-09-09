БАКУ /Trend/ - Самолет рейса Париж-Сингапур совершил аварийную посадку в аэропорту Баку.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Международного аэропорта Гейдар Алиев, передает Trend.

Капитан воздушного судна Сингапурских авиалиний, осуществлявшего рейс из Парижа в Сингапур, по техническим причинам направил в Международный аэропорт Гейдар Алиев запрос на экстренную посадку.

Самолет "Boeing B777" приземлился в аэропорту Баку в 06:26 по местному времени.

Пассажиров рейса разместили в аэровокзальном комплексе Международного аэропорта Гейдар Алиев.