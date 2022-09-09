В Азербайджане при получении взятки задержано должностное лицо (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В результате неотложных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре, начальник Государственного архива Джалилабадского района Искендеров Тогрул Чапар оглу был задержан при получении взятки от гражданина.

Об этом сообщили Trend в пятницу в Генпрокуратуре Азербайджана.

Было установлено, что Искендеров, находясь в сговоре со своим знакомым - Багиром Ширалиевым, в августе 2022 года получил взятку в обмен на выдачу соответствующей справки на основании документов, содержащихся в архиве о выделении земельного участка на имя гражданина. Также установлены основания для подозрения в том, что Тогрул Искендеров вместе с Багиром Ширалиевым, предоставив отдельным гражданам фальшивые справки о наличии стажа работы в соответствующих структурах, присвоил денежные средства в размере 11 тысяч 500 манатов.

На основании предварительных доказательств Тогрул Искендеров и Багир Ширалиев были признаны виновными по статьям Уголовного кодекса 311.1 (получение взятки), 32.4 312.2 (подстрекательство к даче взятки), 178.2.1, 178.2.2, 178.2.3 (мошенничество - повторное совершение группой лиц по предварительному сговору с использованием своей служебной должностью). В отношении Тогрула Искендерова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении Багира Ширалиева - домашний арест.

Граждан, подвергшихся незаконным действиям указанных лиц, просим обратиться в колл-центр Генпрокуратуры по номеру “961”, Главного управления по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре - по номеру “161", а также на страницы ведомств в социальных сетях.

(Перевод: Нубар Кулузаде)