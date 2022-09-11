БАКУ /Trend/ - Азербайджанская женская сборная по волейболу вышла в финальную стадию чемпионата Европы.

Как сообщает Trend, команда добилась такого результата в игре последнего тура квалификационного этапа.

Сборная Азербайджана, выступавшая в группе D, встречалась на выезде со сборной Австрии. Азербайджанские волейболистки победили со счетом 3:1.

Сборная Азербайджана сыграет на чемпионате Европы в 10-й раз подряд.

Азербайджанские волейболистки вышли на «Евро-2023», который пройдет в четырех странах. Финальный этап соревнования пройдет в Бельгии, Италии, Эстонии и Германии.