ВС Армении подвергают артиллерийскому обстрелу позиции Азербайджана в направлении Кяльбаджарского района

БАКУ /Trend/ - Подразделения армянских вооруженных сил с позиций в направлении населенных пунктов Юхары Шорджа, Ашагы Шорджа, Заркенд Басаркечарского района подвергают обстрелу из пушек Д-30 и Д-20 позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Зейлик, Еллиджа и Юхары Айрым Кяльбаджарского района, передает в среду Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

"Несмотря на призывы международной общественности и достигнутое соглашение о прекращении огня, вооруженные силы Армении продолжают нападения и провокации на приграничных территориях с использованием артиллерии и других тяжелых огневых средств. Еще раз заявляем, что вся ответственность за обострение ситуации лежит на военно-политическом руководстве Армении. Азербайджанской армией осуществляются локальные ответные меры только против легитимных военных целей. Армянская сторона должна воздержаться от провокационных действий и соблюдать достигнутое соглашение о прекращении огня", - говорится в сообщении ведомства.

(Перевод: Фидан Мустафаева)