Сегодня в Азербайджане пошли в школу более 158 тысяч первоклассников - Фоторепортаж

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Азербайджане День знаний.

Как сообщает Trend, в 2022-2023 учебном году число детей, которые пошли в первые классы общеобразовательных школ, составляет 158 297. В девятых классах будут учиться 147 029 человек, а в одиннадцатых - 100 455 человек. Всего в новом учебном году в школах страны будут обучаться 1 616 214 учеников.

Первый урок в общеобразовательных школах будет посвящен теме «Карабах - это Азербайджан!».

В знак уважения к памяти военнослужащих, погибших при пресечении широкомасштабной провокации, совершенной вооруженными силами Армении ночью 12 и утром 13 сентября, 15 сентября - День знаний не отмечается торжественно в этом году.

(Фото: Заур Мустафаев Перевод: Фидан Мустафаева)