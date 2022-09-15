В Азербайджане арестован руководитель новостного портала, вымогавший деньги у военнослужащего (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Арестован администратор сайта realxeber.org и одноименного YouTube-канала Заур Гафаров, который вымогал деньги у военнослужащего, сообщает в четверг Trend.

Согласно совместному сообщению Генпрокуратуры и СГБ Азербайджана, Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре были проведены оперативно-розыскные мероприятия на основании поступившей в СГБ информации о том, что Заур Гафаров вымогал у военнослужащего деньги под угрозой распространения ложных сведений, позорящих его честь и достоинство.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий были установлены основания для подозрения в том, что Заур Гафаров требовал денег с военнослужащего, участника второй Карабахской войны, угрожая распространением не соответствующей действительности информации о нем путем распространения в интернете ролика, созданного посредством фото- и видеомонтажа.

На основании собранных доказательств было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Зауру Гафарову предъявлено обвинение по статье 182.1 (вымогательство) УК, в отношении него решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время продолжается расследование в отношении других лиц, пострадавших от подобных действий обвиняемого.

(Перевод: Нубар Кулузаде)